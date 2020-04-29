بعد أن اتُهمت بالاساءة الى الشعب المغربي.. زينة تعتذر

ميرنا وليد - بيروت - اعتذرت الفنانة المصرية زينة من الشعب المغربي، بعد ان تم اتهامها بالتعالي على الممثلة المغربية، زينب عبيد، وكذلك سخريتها من اللهجة المغربية في الحلقة الأولى من برنامج المقالب "خللي بالك من فيفي" الذي تقدمه الفنانة ​فيفي عبده​

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي لزينة وهي تعتذر للشعب المغربي، مؤكدة أنها تعتبر نفسها ابنة المغرب، وترتبط بعلاقة عائلية مع المغاربة.

وأكدت زينة أنها لم تقصد الاساءة لزينب عبيد أو للهجة المغربية خلال مشاركتها في البرنامج وان سوء الفهم حصل بعد عملية المونتاج، التي حذفت مشاهد ترحيبها وتعاملها مع زينب عبيد قبل حدوث المقلب.