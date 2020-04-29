حسن شاكوش يضع محمد منير في موقف محرج جداً ويعرضه للإنتقادات-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وضع المطرب المصري الشعبي ​حسن شاكوش​ الفنان المصري ​محمد منير​ في موقف محرج جداً وعرضه للكثير من الإنتقادات، وذلك بعد كشفه عن مكالمة هاتفية دارت بينه وبين منير اقترح فيها الأخير على شاكوش منحه أفكارًا وتشجيعه له، في حين أن منير كان صرح سابقاً مشيراً إلى إستحالت تعاونه مع مطربي المهرجانات وأنه لا ينزل إلى هذا المستوى.

وقال شاكوش خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه الإعلامية والمخرجة إيناس الدغيدي، إن منير تواصل معه هاتفيًا، وهو ما كذبه شيخ الحارة قائلا: "بقى محمد منير هيكلمك إنت يا شاكوش"، ليعرض الأخير تسجيلاً للمكالمة التي دارت بينهما، ليثبت به كلامه.

وظهر منير في المكالمة وهو يقول لشاكوش:"اجتهد اجتهد اجتهد وأنا فرحان بيك ومستعد أن أعطيك أفكار تفيدك".

وأثار هذا الأمر جدلاً واسعاً بين المتابعين الذين إستغربوا تصرف منير هذا، في حين أن كلامه السابق كان مختلفاً تماماً، إذ قال أحدهم "هو منير حب يعمل لقطة على حساب واحد غلبان وإن فرق مستويات وبلا بلا بلا.. هوب بالصوت والصورة طلع كداب وحق شاكوش المعنوي رجعله.. ‏‎منير خاب على كبر ومن فترة".