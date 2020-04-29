قبلة تجمع مادونا بحبيبها الذي يصغرها بـ 40 سنة

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ميرنا وليد - بيروت - تقضي الفنانة العالمية مادونا فترة الحجر الصحي في منزلها برفقة حبيبها الذي يصغرها بأربعين عاماً وقالت أنه لا يوجد أحد تفضل البقاء معه في الحجر الصحي أكثر من حبيبها خصوصا انهما احتفلا بعيد ميلاده مع بعضهما
ونشرت مادونا من المناسبة يوم الجمعة الماضية صورتين لها برفقة حبيبها : الاولى وهي تضع رأسها على كتفه وهما يرتديان أقنعة الوجه باللون الأبيض والثانية وهي تقبّله بشغف.
علاقة مادونا بحبيبها اثارت الجدل منذ بدايتها بسبب فارق العمر بينهما حتى ان البعض رجّح عدم استمرارها لاشهر بعيدة
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