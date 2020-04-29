قصي خولي يثير الجدل بظهوره مع وديع الشيخ-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل السوري ​قصي خولي​ الجدل بظهوره مع الفنان اللبناني ​وديع الشيخ​، وجاء ذلك من خلال مقطع فيديو نشره خولي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرا فيه وهما يتبادلان الحديث في سيارة الشيخ، وعلّق بالقول:"الحبيب والغالي شكرا يا خيّ الله يديم المحبة".

وإنتقد المتابعون ظهور خولي والشيخ معاً في السيارة، خاصةً أنه إتضح أن خولي كان في ضيافة وديع الشيخ في منزله رغم تدابير الحجر الصحي والإغلاق المفروض في البلاد نتيجة فيروس كورونا مما أثار الكثير من البلبلة والجدل، حول خرق النجمين لتلك التدابير.

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