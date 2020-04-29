تراند اليوم : صدمة في الهند بعد وفاة نجم بوليوود عرفان خان

أعلن اليوم عن وفاة ممثل “بوليوود” عرفان خان في مستشفى بالهند، بعد صراع مع المرض.

ونقل خان (53 عاما) إلى المستشفى في مومباي، أمس الثلاثاء، يعاني من مضاعفات إصابته بنوع نادر من السرطانات.

وجاء في بيان عائلته: “محاطا بحب عائلته التي كان يهتم بها كثيرًا، غادر إلى منزله السماوي، تاركًا وراءه حقًا إرثًا خاصًا به. كلنا نصلي ونأمل أن يكون في سلام. وأن يتردد صدى كلماته”.

​وكتب المخرج شوجيت سيركار، على حسابه بتويتر، ناعيا عرفان: “صديقي العزيز عرفان. لقد قاتلت وقاتلت وقاتلت. سأكون دائما فخورا بك… سنلتقي مرة أخرى”.

​وأضاف البيان: “رجل قليل الكلام وممثل التعبيرات الصامتة بعيونه العميقة وأفعاله التي لا تنسى على الشاشة. من المحزن أننا يجب أن ننقل اليوم خبر نبأ وفاته. كان عرفان روحًا قوية، شخصا قاتل حتى النهاية وكان دائمًا مصدر إلهام لكل من اقترب منه”.

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من جانبه علق رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي، أرفيند كيجريوال، على وفاة عرفان، وأعرب عن صدمته من موته المفاجئ، بحسب موقع “timesnownews” الهندي.

​وقال: “صدمت لسماع خبر وفاة عرفان خان، أحد أكثر الممثلين استثنائية في عصرنا. أتمنى أن نتذكر عمله دائمًا وأن ترقد روحه بسلام”.

وشارك خان في حوالي 100 فيلم، وكان من أوائل نجوم السينما الهندية الذين يتركون بصمة في سينما الغرب وشارك في عدد من الأفلام في هوليوود مثل (لايف أوف باي) و(ذا نيمسيك).

​ونعاه الممثل الهندي الكبير اميتاب باتشان وكتب على حسابه في تويتر “مجرد أخبار عن وفاة عرفان خان.. هذه أخبار مزعجة وحزينة.. موهبة لا تصدق.. زميل كريم.. مساهم غزير في عالم السينما.. تركنا مبكرا.. خلق فراغا كبيرا.. صلوات وأدعية”.