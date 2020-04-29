وفاة نجم بوليوود عرفان خان عن 53 عاما

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2020 11:04 صباحاً - أعلن متحدث، اليوم الأربعاء عن وفاة الممثل الهندي عرفان خان عن 53 عاما بعد صراع طويل مع السرطان.

وكان قد نشر الفنان الهندى عرفان خان تدوينة عبر حسابه على تويتر تؤكد إصابته بمرض نادر.

وذكر موقع (ذا إنديان اكسبريس) أن الفنان يعانى من هذا المرض منذ حوالى أسبوعين.

ويعد خان (من مواليد 1967» من أبرز نجوم بوليوود، كما ظهر في العديد من أفلام هوليوود، وحظي بشهرة عالمية، ونال جوائز عدة. واشتهر بأدواره في أفلام كثيرة من بينها: «المخبر الخاص»، و«المحارب».