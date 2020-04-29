وفاة الممثل الهندي عرفان خان الشهير في فيلم "Slumdog Millionaire"

الأربعاء 29 أبريل 2020

توفى الممثل الهندي عرفان خان الذي اشتهر في فيلم "الميليونير المتشرد Slumdog Millionaire"، اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 53 عاما.



ووفقا للعين، ذكرت شبكة "ان دي تي في" أنه تم نقل خان للمستشفى أمس الثلاثاء لإصابته بمضاعفات بسبب سرطان في القولون.

وكان خان قد أصيب بسرطان في القولون منذ عدة أشهر، وتلقى العلاج في لندن وعاد لمومباي.

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ولدى عرفان طفلين من زوجته سوتابا.

وأصدرت أسرته بيانا قالت فيه إن خان أمضى ساعاته الأخيرة وهو " محاط بأفراد أسرته".

وقد شارك عرفان في عدد من أشهر الأفلام الهندية منها " بيكو" مع اميتاب باتشان وديبيكا بادكون و هندي ميديوم.