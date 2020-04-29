مسلسل “لعبة النسيان” لـ دينا الشربيني مقتبس عن عمل ايطالي وهذه نهايته

متابعة بتجــــــــرد: بعد أيام على انطلاق عرضه مع حلول شهر رمضان المبارك، تبين أن مسلسل “​لعبة النسيان​” الذي تجسد بطولته الممثلة المصرية دينا الشربيتي مقتبس عن مسلسل إيطالي اسمه Mentre ero via أو “عندما ذهبت” من كتابة و إخراج إفان كوتروني.

ومع عرض الحلقات الخمس الأولى ظهرت العديد من النقاط المتشابهة بين العملين وهي أن البطلة تتعرض لحادث وتدخل في غبيوبة لمدة أربعة اشهر وعندما تستيقظ تكون فاقدة للذاكرة وتدرك أنها كانت السبب في وفاة زوجها وعشيقها.

كما أن هناك نقاط اختلاف بين العملين فالذي سيساعد البطلة في تذكر حياتها في العمل المصري هو شقيق عشيقها لكن في الإيطالي فهو شقيق زوجها. كما أنه في النسخة المصرية تعالج طبيبة نفسية البطلة لكن في الإيطالي نجد أنه طبيب نفسي.

نهاية العمل الإيطالي هي أن البطلة تتذكر في الحلقة الأخيرة الأحداث وتدرك أنها بالفعل تسببت في مقتل عشيقها دون قصد وأن شقيقه حاول طوال فترة علاجها تضليلها بمعلومات غير صحيحة بمساعدة الطبيب النفسي الذي كانت تربطها علاقة جنسية به وتعمد علاجها بشكل خاطئ فهل تكون نفسها في النسخة المصرية؟