سيلينا غوميز في تصريح صادم عن ريهانا

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة العالمية ​سيلينا غوميز​ عن أن النجمة العالمية ​ريهانا​ هي فنانتها المفضلة، وأن اغنية Love On The Brain هي أحد أهم الأغاني في هذه المرحلة، وقد لاقى رأيها تأييدًا واسعًا من قبل الجمهور.

الجدير ذكره أن سيلينا غوميز كانت قد طرحت مؤخرًا 3 أغنيات من ألبومها الثالث، وهي Boyfriend وSouvenir وShe وطرحتها دفعة واحدة عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب” محققة نسبة مشاهدة خيالية.

على صعيد آخر تبرّعت سيلينا بدولار واحد لصندوق مكافحة ​فيروس كورونا​، على أي طلب شراء من متجرها الخاص.