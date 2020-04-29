محمد صلاح يتابع هذا المسلسل العربي في رمضان

متابعة بتجــــــــرد: كشف اللاعب المصري الدولي الشهير محمد صلاح عن المسلسل العربي الذي يتابعه في شهر رمضان.
ونشر عبر خاصة القصص المصورة في موقع “إنستغرام” صورة لمشهد من مسلسل “رجالة البيت” لـ أكرم حسني وأحمد فهمي وعلق عليها بالوجه الضاحك ويبدو ان صلاح على الرغم من عدم وجوده في مصر الا انه يتبع كل اخبار الشرق الاوسط ويتابع الاعمال التي تعرض على الشاشات المحلية والاقليمية.
ومسلسل “رجالة البيت” من بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي إخراج أحمد الجندي ومن تأليف أيمن وتار.
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