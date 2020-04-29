مفاوضات مع أحمد حلمي للظهور ضيف شرف في “الإختيار”

متابعة بتجــــــــــرد: تجري الجهة المنتجة لمسلسل “الإختيار” للمخرج بيتر ميمي، وبطولة الفنان المصري أمير كرارة، مفاوضات مع الفنان أحمد حلمي للظهور ضيف شرف في إحدى الحلقات المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مصدر خاص أن حلمي لم يحسم موافقته من الظهور إلى الآن، بخاصة أنه يتخوف من فكرة الأعمال التلفزيونية بشكل عام، ومن المقرر أن يبدي موقفه النهائي خلال اليومين المقبلين على أقصى تقدير.

ويجسد كرارة شخصية شهيد الصاعقة المصري أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، والذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017.

ويشارك في بطولة “الإختيار” أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، سارة عادل وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار.