آمال ماهر تُغني قوّة المرأة وتُبدع في تتر “اللي قادرة”

متابعة بتجــــــــرد: طرح النجمة المصرية آمال ماهر، أغنية “اللي قادرة”، تتر مسلسل “ليه لأ” الذي يعرض خلال شهر رمضان الحالي.

الأغنية تحمل كلمات نادر عبدالله، وألحان وتوزيع خالد عز، وتقوم على موضوع عميق وقوي من حيث الطرح، يدور حول قوة الأنثى التي لا ترضى بأن تكون الوصيفة بل الأولى.

تقدّم أمال ماهر نفسها من خلال هذا التتر بطريقة غنائية جديدة، فتنجح مرّة جديدة في استخدام صوتها بالشكل المطلوب خاصة وأن هذا اللون الغنائي ليس طربياً ولا يمكن وصفه بالدرامي، بل مزيج موسيقي يحتاج الى أداء غنائي قائم على الإحساس و“التلوين” ومُجاراة الإيقاع بطريقة سريعة.

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تجدر الإشارة إلى أن الأغنية حققت انتشارًا واسعًا لدى إطلاقها وأكثر من 200 ألف مشاهدة عبر قناة آمال ماهر الرسمية في موقع “يوتيوب”.

مسلسل “ليه لأ” للنجمة أمينة خليل تدور أحداثه في 15 حلقة كتبتها مريم نعوم، ويشارك في البطولة بجوار أمينة خليل، كل من هاني عادل، وعمر السعيد، وشيرين رضا، وهالة صدقي، ومحسن محيي الدين، وعبد الرحمن أبو زهرة.