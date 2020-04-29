"لعبة النسيان" يربك الجمهور.. دينا الشربيني خائنة أم فاقدة للذاكرة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بمجرد عرض حلقات مسلسل "لعبة النسيان"، والجمهور على منصات التواصل الاجتماعي في حالة ارتباك، حول ما إذا كانت "رقية" (دينا الشربيني) فقدت ذاكرتها لآخر 6 سنوات بالفعل، أم أنها تتحايل للهروب من مسؤولية الخيانة؟



وسبب الارتباك في الحقيقة يرجع إلى معرفة الطبيبة النفسية "بهيرة" (إنجي المقدم) برقية منذ 3 سنوات قبل الحادث، فهي كما قالت "تعرف عنها كل حاجة"، فلماذا لا تدافع بكلمة عن البطلة أمام كل من اتهمها بالخيانة، بل ولماذا لا تسألها البطلة نفسها عن الحقيقة، وهو كفيل بإنهاء عذابها وعودة ابنها لها؟

والحقيقة أن السيناريو الذي كتبه تامر حبيب وأخرجه أحمد شفيق يتجاهل تماما هذه المعلومة، ليقع في خطأ درامي فادح، سعيا للتشويق ومتابعة الأحداث، ‫ليظل السؤال لدى المتابع هل بالفعل خانت البطلة زوجها أم لم تخنه؟

‫وحسب سيناريو المسلسل فإن السر لا يعرف حقيقته سوى 4 أشخاص، مات منهم شخصان (الزوج والعشيق)، بالإضافة للبطلة نفسها التي فقدت الذاكرة، والطبيبة التي تعرف عنها كل شيء.





وعلى الرغم من هذا الخطأ الدرامي يظل مسلسل "لعبة النسيان" واحدا من الأعمال الدرامية المهمة المعروضة هذا الموسم، بعيدا عن إشكاليات فقدان الذاكرة التي تفشت في الأعمال الفنية لسنوات طويلة دون أن تكون لها صلة علمية وثيقة بالواقع، خصوصا أن دينا الشربيني تثبت بهذا العمل أنها ممثلة متميزة، وقادرة على الاستحواذ على قلوب المشاهدين.



وفي الحلقة الخامسة جذب انتباه المشاهدين اجتماع "رقية" مع ابنها "يحيى" (أحمد حاتم) لأول مرة وهي لا تتذكره تمامًا، فبعد أن مرض ودخل المستشفى، لم تجد حلًا إلا التسلل إلى غرفته لرؤيته وتذكره بعد 6 سنوات، وطبعا كانت المشاعر متضاربة، وحارة لكنها متدفقة وحائرة، فهي تبكي بسبب الوضع الذي وصلت إليه، وأنها لا تستطيع تذكر شيء ولم تر طفلها وهو يكبر أمامها، مشهد أدته باقتدار واضح.

Advertisements





مشاهد أخرى فرضت نفسها في هذه الحلقة مثل مقابلة مربّيتها "زوزو" (رجاء الجداوي) والتي احتضنتها بمنزلها لسنوات، وتعتبر الوحيدة التي ما زالت تؤمن أن رقية لم تخن زوجها، لذا تتعامل معها بارتياح كامل وأمان يظهر في ردود أفعالها المختلفة، وكذلك مشهد لقائها بطبيبتها التي تسألها عن حقيقة رؤيتها لجثة خالد، التي تعتقد أنها مجرد تهيؤات حيث يختلط لديها الواقع بالهلاوس.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه عن امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.



والمسلسل بطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، وإنجي المقدم، ومحمود قابيل، وأسماء أبواليزيد، وعلي قاسم، ورجاء الجداوي، وأحمد صفوت والطفل أحمد حاتم.



