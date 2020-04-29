وفاة الممثل الهندي عرفان خان بعد صراع مع السرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تُوفي، الأربعاء، الممثل الهندي عرفان خان، بمستشفى في مومباي، عن عمر 54 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حسب بيان مقتضب للمتحدث باسم خان.
كان خان من أوائل نجوم السينما الهندية الذين يتركون بصمة في سينما الغرب، وشارك في عدد من الأفلام في هوليوود مثل (لايف أوف باي) و(ذا نيمسيك).
ولد خان في 7 يناير 1967, في راجستان بالهند لعائلة مسلمة، ودرس في المدرسة الوطنية للدراما (أم أي) في نيودلهي عام 1984، وتخرج فيها عام 1987، ثم انتقل إلى مومباي، ومن هنا بدأ مشواره الفني بأدوار صغيرة على المسرح وفي التلفزيون.
حصل على (جائزتي فيلم فير، وجائزة الروح المستقلة، وجائزة نقابة ممثلي الشاشة).
وكان المخرج فيشال بهاردواج قد أعلن الشهر الماضي تأجيل فيلمه المقبل الذي يجمع عرفان خان وديبيكا بادوكون بسبب مرض بطليه.
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