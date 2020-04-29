وفاة الممثل الهندي عرفان خان بعد صراع طويل مع السرطان

Apr 29, 2020 توفي اليوم الأربعاء الممثل الهندي عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وأكد متحدث باسم خان النبأ في بيان مقتضب. وكان خان من أوائل نجوم السينما الهندية الذين يتركون بصمة في سينما الغرب وشارك في عدد من الأفلام في هوليوود مثل (لايف أوف باي) و(ذا نيمسيك).







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