حلا الترك تغضب الجمهور بوضعيتها "الجريئة" لالتقاط صورة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك ضيفة على برنامج "سهرانين" الذي تقدمه الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور إلى جانب الفنان المصري أحمد فهمي، ولكن عن بعد بسبب الأوضاع التي يعيشها العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدمت الترك أغنيتها "ممنوع اللمس" مع فرقتها بتوزيع جديد، ولكن كل من منازله، وتفاعل الجمهور مع ظهور الترك اللطيف والخفيف، فيما أشاد البعض بظهورها واعتمادها الجدلة لشعرها وبساطة المكياج، مُعتبرين أنها لأول مرة منذ فترة تظهر ببراءتها التي اعتاد عليها الجمهور منذ ظهورها الأول وهي طفلة في برنامج المواهب اراب غوت تالنت.

هذا وكانت الترك قد تعرضت قبل ظهورها هذا لهجوم شديد بسبب فيديو انتشر لها من كواليس إحدى برامج الطهي وهي تحاول التقاط صورة مُعتمدة وضعية وصفها الجمهور بالجريئة، وأطلت الفنانة البحرينية بالفيديو مُرتدية قفطانا باللون الأخضر، إلا أن طريقتها استفزت المشاهدين وعرضتها للهجوم، واتهمها الجمهور بتعمد الإثارة ولفت الأنظار، فيما قال البعض أنها تعمدت إظهار جسدها، والذي يبدو أنه خضع لعمليات تجميل لا تناسب سنها بحسب رأيهم.

وأقحم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المغربية دنيا بطمة بالأمر وقالوا إن ما تفعله حلا هو تأثير اقامتها لفترة طويلة مع بطمة.

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ومن المعروف أن حلا الترك هي ابنة المنتج محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة، وكانت حلا قد عاشت فترة طويلة عند والدها وزوجته بعد انفصاله عن والدتها السيدة منى السابر، لكنها عادت لتعيش عند والدتها مؤخرًا، مما تسبب ببعض المشاكل التي خرجت للعلن ووصلت إلى حد تبادل التهم والشتائم، كما تدخلت جدتها من أبيها في هذه المشاكل مؤخرًا.

وكانت حلا الترك قد نشرت قبل مدة فيديو عبر على "انستقرام"، ظهرت فيه وهي تغني "فضها سيرة" لتوجه نصيحة بعدها إلى متابعيها بعدم الخروج والتزام المنزل.

ووجهت الترك من خلال الفيديو تحية إلى الفنانة الإماراتية أحلام قائلة: "مع حبي وكل احترامي لماما أحلام". وأثارت هذه التحية ردود فعل واسعة حيث قال البعض إنها تعمدت تجاهل والدتها منى السابر مما يرجح وجود خلافات بينهما لا سيما أنها استخدمت كلمة "ماما"، ورد آخرون أن ما قالته حلا هو طريقتها بالتعبير عن حبها للفنانة ليس أكثر.