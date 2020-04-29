إشادة بأخلاق السعوديين بعد حلقة حسن عسيري في "رامز مجنون رسمي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نال الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري إشادات واسعة بعد حلقته في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال المعروض على قناة mbc مصر.

وجاءت الإشادة متضمنة أخلاقيات الشعب السعودي بعد الحلقة نتيجة ردود الفعل التي قام بها عسيري والذي لم يتفوه بأي لفظ خادش بخلاف الضيوف الذين استضافهم رامز سابقًا.

ومدح أحد المعلقين شخصية العسيري قائلا: ‏من أسلوب وردة فعل المنتج السعودي حسن عسيري علي مقلب رامز جلال أشهد أن السعوديين من أرق الشعوب اللي ممكن تتعامل معاهم .. لا الغلط ولا العيبة طلعت من فمه رغم سخافة المقلب.

وافقه الرأي آخر قائلا: "‏رغم تفاهة وقلة أدب رامز.. لم يتلفظ الرجل بكلمه خارجة ونعم الأدب والتربية أهل المملكة العربية السعودية قمه الأدب. ‎#حسن_عسيري.

‏وأضافت أخرى ساخرة: عسيري: والله لا العن جدفك رامز: ايه يعني يلعن جدفك عسيري:يعني بحبك الجنوب: هههههه.

وتابع ثالث ساخرا: تركت كل شي وركزت على الرجال اللي راح ينقذ حسن عسيري من المويه.

‏‎فيما قدم معلق نصيحة لرامز جلال قائلاً: يا رامز بلاش تستضيف حد مش مصري، محدش بيستحمل الهزار ده غير المصريين، انا بقول كده لاني حسيت الراجل زعل.

Advertisements

وبدأ البرنامج باستضافة عسيري في برنامج حواري يعتمد على جلوس الضيف على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياته الشخصية وتقدمه الإعلامية "أروى".

بعدها تبدأ أسئلة البرنامج الحواري المتضمن لعدة فقرات، وخلال فقرة عرض صور بعض الشخصيات تظهر صورة رامز جلال فوصفه بأنه "أوفر" ومزعج، وفجأة خرج جلال فانتاب حسن حالة من الرعب قائلا: "الله يلعن إبليسك يا ملعون، وأصبح في مواجهته وجها لوجه" ثم هاجم "أروى" التي استدرجته للفخ قائلا "والله إنك يا أروى ما تستحي".

وجاء رد "أروى" سريعاً على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "‏طيب أنا ايش ذنبي؟ ‎#رامز_مجنون_رسمي.

وعسيري هو مدير شركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي المحدودة إحدى شركات مجموعة mbc وإحدى أكبر شركات الإنتاج التلفزيوني في القطاع الخاص بالعالم العربي بقدرتها التمويلية والإنتاجية. وأعماله حصدت عدة جوائز ذهبية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان رامز جلال كان فيلما سينمائيا يحمل عنوان "سبع البرمبة" وشاركه البطولة كل من جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وينتظر رامز جلال استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمى"، الذى يجمعه بالنجمة غادل عادل وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، حيث توقف العمل بسبب انشغال رامز ببرنامجه وغادة بمسلسلها "ليالينا 80"، على أن يعود التصوير مرة أخرى بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، وإنهاء الإجراءات الوقائية التى فرضتها الحكومة.