صفاء أبو السعود بظهور نادر بعد غياب.. شاهدي كيف أصبحت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة المصرية صفاء أبو السعود جمهورها بإطلالتها مجددًا عبر شاشة التلفزيون بعد غياب دام فترة طويلة، وذلك في ظهور نادر لأول مرة ضمن إحدى إعلانات رمضان لهذا العام، ويهدف هذا الإعلان لجمع تبرعات لإحدى مستشفيات الأطفال للمساهمة في علاجهم.

وكشفت صفاء أبو السعود في الإعلان أن الشيء الوحيد الذي جعلها تخرج للنور مجددًا بعد كل هذا الغياب هم الأطفال، حيث قالت إن الأطفال هم الشيء الوحيد الذي من الممكن أن تظهر لأجلهم وذلك لإسعادهم وحثت المواطنين على التبرع لصالح الطفل.

من جانبها علقّت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، على عودة صفاء أبو السعود للظهور بعد غياب، فنشرت صورة لها عبر حسابها في "إنستغرام" وعلقّت قائلة: "ظهور صفاء ابو السعود في إعلان مستشفي الناس أسعدني كنتي وحشاني #صفاء_أبوالسعود".

وكانت قد كشفت صفاء أبو السعود عن السر وراء ظهورها برشاقة ملحوظة رغم تقدمها في السنْ فقالت إن حبها للرياضة وانتماء عائلتها للرياضة ساعدها على الظهور بهذا الشكل.

وأكدت صفاء أبو السعود، في تصريحات تلفزيونية لها تأتي بعد غياب سنوات طويلة عن الأضواء أن والدها كان من أبطال مصر في الجمباز، وشقيقتها كانت بطلة مصر في الدراجات لمدة سبع سنوات، فيما كان شقيقها بطل مصر في الملاكمة لمدة أربع سنوات.

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وأوضحت "أبو السعود" أن السر وراء استمرار نجاح أعمالها الفنية الموجهة للأطفال طوال السنوات الماضية، يكمن في الصدق الذي قدّمت به تلك الأغاني.

وأشارت صفاء أبو السعود إلى أنها قدمت جميع الأغاني باقتناع تام منها بسبب رغبتها في أن يحب الأطفال تلك الأعمال وتعيش معهم.

يُذكر أن صفاء أبو السعود، اعتزلت الفن قبل سنوات معلنًة تفرغها لأسرتها وذلك بعد زواجها من الشيخ صالح كامل، وصفاء أبو السعود من مواليد أكتوبر 1950، وبدأت حياتها بالالتحاق بمعهد الكونسرفاتوار وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967 وبعد ذلك حصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج.

وشاركت صفاء أبو السعود في العديد من الأعمال السينمائية منذ أواخر فترة ستينات وبداية السبعينيات من القرن العشرين، كما أن لديها العديد من المسرحيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال.