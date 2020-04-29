دانيلا رحمة: قيس الشيخ نجيب قلبه طيب ومحترم.. والليث حجو حكمه عسكري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت شخصية "مايا" التي تؤديها الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة في مسلسل "أولاد آدم" جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المتابعين بسبب الرقص الذي وصفه الجمهور بـ"الجريء".

وقالت رحمة في إطلالة لها على قناة "إم بي سي" إن شخصية "مايا" تتميز بحريتها وعدم اهتمامها إلى ما يُقال عنها ولديها هدف واحد في الحياة، فرغم عملها في الرقص لكن هدفها إخراج شقيقتها من السجن مهما كان الثمن، مؤكدة بأن "مايا" من أصعب الشخصيات التي أدتها لأنها "لا تتقاطع معها أبداً".

وأضافت أنها تحب التنوع في الأدوار فهي تؤدي شخصية راقصة قوية وجريئة لم تقم بتمثيلها من قبل. مشيرة إلى أنها واجهت صعوبة في عدم قدرتها على الرقص الشرقي، قائلة أنها لا تُتقن هذا النوع من الرقص كثيراً، وأضافت: "الرقاصة لازم تكون فري أكتر".

وكشفت بأن هذه الأجواء التي تتعامل معها في العمل غير قريبة أبداً من الحياة التي عاشتها مع عائلتها في استراليا، مبينة أن مجتمعها مختلف كلياً عن البيئة التي تعيش فيها "مايا". وكشفت أنها عملت على التمرن على هذه الشخصية والدخول إلى أجواء الدور الذي تقدمه، فزارت الأماكن التي تتواجد فيها "مايا" مثل نوادي الرقص.

وحول طريقة الكلام والألفاظ بينت رحمة أن شخصية "مايا" مندفعة ولا تخاف أو تفكر كثيراً عندما تتكلم، لافتة إلى أنها تتشارك في شخصيتها مع الفنان السوري قيس الشيخ نجيب الذي يؤدي شخصية "سعد" حيث يعمل على مساعدتها جداً، مضيفة أنه لطيف وقلبه طيب ومحترم. كاشفة أن الحلقات القادمة ستحمل علاقة حب بينهما، لأن "مايا" ليس لديها عائلة و"سعد" يجعلها تشعر بالأمان حيث يبقى بجانبها.

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وبالإضافة إلى كل من رحمة والشيخ نجيب فإن "أولاد آدم" يضم الفنان السوري مكسيم خليل والفنانة اللبنانية ماغي بوغصن تحت إدارة المخرج الليث حجو، إذ كشفت رحمة بأنها تتعامل مع حجو للمرة الأولى، ووصفته بأنه دقيق جداً ويبث الرعب في نفوس الفنيين أثناء العمل، قائلة: "الأستاذ ليث عالبكلة، أنا بقول حكم عسكري عنو، لديه طريقة في العمل ما بتقدر تعمل أي شي غير تشتغل، ما فيك تفكر انك تعبت"، مؤكدة أنه يعمل على مساعدة الممثلين ليظهر أروع ما لديهم.

يُذكر أن المسلسل ينضم إلى قائمة الأعمال الدرامية والتي تحوي نوعاً من التراجيديا، كما يعكس العلاقات الاجتماعية التي نعيشها في هذا الزمن في إطار درامي مشوق يبدأ المسلسل بحبكتين تتقاطعان في ظرف معين حول علاقة غسان وديما، وسعد ومايا لتتطور الأحداث بعد ذلك.

وبالنسبة للفنانة دانييلا رحمة فقد برزت في مسلسل "تانغو" إلى جانب الفنان السوري باسل خياط ودانا مارديني الذي عُرض عام 2018، كما كان آخر أعمالها في العام الفائت مسلسل "الكاتب" أيضاً إلى جانب الفنان باسل خياط، في عمل درامي بوليسي من تأليف ريم حنا، إخراج رامي حنا، إنتاج "إيغل فيلمز".