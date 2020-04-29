شبيهات النجمات.. شاهدي مدى تطابق الملامح واحكمي بنفسك! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تسعى الكثير من الفتيات إلى التشبه بنجمات الفن المفضلات لهن، خصوصًا هؤلاء اللاتي جمعت الصدفة بتشابه ملامحهن بفنانة معينة، فيعززن هذا التشابه إن كان بالمكياج أو تسريحة الشعر أو الأزياء، ويظهرن نسخة طبق الأصل عن نجماتهن المفضلات، فتصل الأمور إلى وجود صعوبة في المقارنة بينهن.

نادين نجيم وفاطممة الأنصاري

لكن هذا الأمر لم ينطبق فقط على الفتيات بل إن العديد من الفنانات ومدونات الموضة أصبحن يتشبهن كثيرًا بزميلاتهن، وكان النصيب الأكبر للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم التي ظهر أن المتشبهات بملامحها كثيرات، أبرزهن الفاشينيستا السعودية فاطمة الأنصاري فهمي نسخة جديدة من النجمة اللبنانية وفق كثير من المتابعين.

وأكدت فاطمة أنها لم تخضع إلى أي عمليات تجميل، معزية السبب في الشبه بينها وبين نادين إلى طريقة وضع الماكياج التي تضعها لها شقيقتها خبيرة التجميل أمل، رغم تشكيك عدد من المتابعين الذين يرون أنها غيّرت في شكلها ووضعت شامة تشبه شامة نادين لكي تصبح نسخة عنها.

نادين نجيم وفاطمة المؤمن وكذلك المغربية سمرا

كذلك مدونة الجمال الكويتية فاطمة المؤمن التي بدت في كثير من صورها وكأنها نسخة عن نجيم، وأيضًا اختصاصيّة تجميل المغربية "سمرا" التي تعرف بـ"شمشوم السمراء" تتطابق ملامحها تماماً مع نادين، العينان، الابتسامة وحتى الشامة، ويظن متابعون أنّها شقيقة نادين نجيم، لكنّ الاختلاف الواضح بينهما يظهر في منطقة الذقن، لا سيّما أنّ المكياج يلعب دوره الكبير في تقريب الملامح.

نادين نجيم وحنان النجادة

وعندما أطلت الفنانة اللبنانية قبل أيام قليلة وهي ترتدي الحجاب، حاولت خبيرة المكياج الكويتية حنان النجادة تقليدها وقامت بتطبيق الإطلالة ووضع المكياج المناسب كي تبدو نسخة طبق الأصل عن نادين.

وكتبت النجادة على إطلالتها: "محاولة لعمل مكياج الجميلة جدًا والصعبة الفنانة نادين نجيم تقبلوا محاولتي الصايمية المحجورة على قدي، إن شاء الله نادين ماتزعل.. جد حبيت صورتها اللي منزلتها قبل كم يوم.. ما راح أنكر إن العين من أصعب المراحل، جننوني عيونج يا نادين طبعا بعد الفطور عرفت أخطائي وأتوقع المحاولة الثالثة بتكون اقرب وأوضح إن شاء الله".

نانسي عجرم وإيمان

كذلك أبهرت شبيهة للفنانة نانسي عجرم تدعى إيمان من المغرب الجمهور بمدى تطابق الملامح مع الفنانة اللبنانية، وعبرت إيمان عن سعادتها بهذا الشبه الواضح بينهما.

سيرين عبد النور ودعاء منلا

وخطفت مدونة الموضة والجمال دعاء منلا الأضواء بمدى التشابه بينها وبين الفنانة سيرين عبد النور بشكل كبير، فلهما نفس تقاسيم الوجه العريض وملامحهما متقاربة بشكل مذهل، ربما يكون الفرق الوحيد بينهما فقط هو أن الأخيرة محجبة.

هيفاء وهبي وعبير الهاشم

وفاجأت المذيعة العراقية عبير الهاشم الجمهور بمدى تشابه ملامحها مع الفنانة هيفاء وهبي لدرجة أن البعض اعتقد أنها الأخيرة، وساعدها هذا التشابه على الشهرة سريعًا نظرًا لانتشار صورها بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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لجين عمران وأسماء الأزرق

أثارت مغنية الأوبرا المغربية أسماء الأزرق دهشة بين المتابعين نتيجة تشابه ملامحها مع الإعلامية السعودية لجين عمران، حيث ظهرت الأزرق مؤخرا في برنامج "معكم" الذي تقدمه منى الشاذلي، لكن الجمهور لم يركز على مضمون اللقاء بقدر الحديث عن التشابه بينها وبين عمران.

أنجلينا جولي وزينب فياض

كما تداول الجمهور صورة لزينب فياض ابنة هيفاء وهبي عندما ظهرت شبيهة بشكل كبير للنجمة العالمية أنجلينا جولي، وأعربت فياض عن سعادتها من ردود الفعل الإيجابية، بشأن تشبهها بجولي، وكتبت عبر إنستغرام: "لا تتخيلوا كم فرحت من كمية الرسائل وتعليقاتكم الإيجابية على هذا الماكياج".

جنيفر لوبيز ونتاليا ميرسكيك

وسببت صور الروسية نتاليا ميرسكيك تفاعلأ واسعًا نتيجة تطابق ملامحها مع الفنانة جنيفر لوبيز رغم أن الفتاة الحسناء تصغر النجمة الأمريكية صاحبة الأصول اللاتينية بأكثر من 30 عاماً.

كيم كارداشيان وكايلي جينر مع سونيا وفايزة علي

وتعتبر الشقيقتان سونيا وفايزة علي، نسختين طبق الأصل من نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان، وأختها غير الشقيقة كايلي جينر.

وتتشارك الشقيقتان معالم وجهٍ طبق الأصل مع الأختين كيم وكايلي، لكنهما ذكرتا في أحد التصريحات أنّ "أصدقاءنا المقربين وأفراد أسرتنا الذين اعتادوا رؤيتنا لا يجدون أيّ تشابهٍ مع كيم وكايلي". ومن يراهما للوهلة الأولى لابدّ أن يرى الشبه الواضح بين سونيا وكيم كارداشيان، بينما تبدو فايزة ذات الشعر القصير شبيهة كايلي جينر.

كيم كارداشيان وليال

ونشرت خبيرة الجمال وعارضة الأزياء السعودية ليال صورًا في وقت سابق لتنهال عليها التعليقات التي تؤكد مدى تطابق ملامحها مع كيم كاردشيان.

وقال متابعون إن ليال تشبه كارداشيان من ناحية الشعر ولون البشرة والعيون اللوزية وطريقة المكياج عن طريق "الكونتور".

كيت ميدلتون وهايدي أغان

هايدي أغان اشتهرت بكونها شبيهة كيت ميدلتون، فقد كانت تعمل قبل الشهرة كنادلة في مطعم إيطالي في المملكة المتحدة لتربّي طفلتها الوحيدة، حتّى أشار بعض الزبائن إلى الشبه المذهل، وبعد إصرار زبائنها على التشابه بينها وبين ميدلتون، قامت هايدي بإرسال بعض صورها لإحدى وكالات اكتشاف المواهب Lookalikes، وبعد شهرين تمكّنت من الاستقالة من عملها كنادلة وانتقلت للعمل كشبيهة الدوقة.

سيلينا غوميز وصوفيا سولاريز

تتشابهان كثيرا في الملامح، لدرجة أن الجمهور لقب سولاريز بتوأم سيلينا غوميز، وحتى أنّ بعض أصدقاء صوفيا يستغلّون هذا الشبه لالتقاط الصور ونشرها على صفحاتهم على اعتبار أنّها مع المغنية الشهيرة.