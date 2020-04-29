مستشفى الصحة النفسية تطالب بإيقاف برنامج رامز جلال

أصدرت مستشفى العباسية للصحة النفسية والإدمان، التابع للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان بياناً هاجم فيه برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة MBC مصر، حيث ربط بين ما يفعله رامز ويؤدي إلى التوتر النفسي لدى العديد من المشاهدين والإصابة بفيروس كورونا.

وجاء في البيان: "نظرًا للظروف الصعبة الحالية، التي يمر بها العالم أجمع من تفشي وباء فيروس كورونا، وحالة القلق والخوف والتوتر المسيطرة على معظم شعوب العالم، وتماشيًا مع التوجيهات الحكومية، بوضع صحة المواطن المصري في الأولوية وتقديم كل الخدمات الطبية المتاحة، للحفاظ على صحة المواطن، وإيمانًا منا بدور الطب النفسي في رفع الحالة المعنوية، واستقرار الحالة النفسية للمواطن المصري، فقد لاحظنا باهتمام برنامج الممثل رامز جلال "رامز مجنون رسمي" المذاع يوميًا على إحدى القنوات الفضائية الخاصة".

وأضاف: "ولقد وجدنا أن البرنامج يحمل كثيرًا من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف، والتلذذ بالآلام التي يسببها للآخرين، وممارسة التنمر عليهم، وسط ضحكات مقدم البرنامج، وبما يتنافى مع آدمية الإنسان والإنسانية، التي يجب أن يتعامل الناس بها، مع بعضهم، مما يعد استهانة بالقيم الإنسانية، وتعمد لنشر السلوكيات المرضية، وما تتضمنه من التلذذ بتعذيب الآخرين والحط من كرامتهم الإنسانية، وهذا ما نراه يمثل خطرًا وتهديدًا على الصحة النفسية للمواطن المصري، ومشاهدي البرنامج، كبارًا وصغارًا".

وكان البرنامج قد تعرض لسيل من الهجوم من ثبل العديد من الفئات والأفراد والجمهور منذ أول حلقة عرضت والتي كانت ضيفتها الفنانة غادة عادل، حيث طالب العديد من الإعلاميين ونواب في البرلمان المصري بوقف بث البرنامج.

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