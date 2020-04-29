سمية الخشاب تكشف تفاصيل ما حصل في مقلب فيفي عبده

القاهرة – لايف ستايل
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه عبر شاشة "العربية الحدث": علقت الفنانة سمية الخشاب، على تماسكها خلال حلقة "خلي بالك من فيفي"، الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده، عبر شاشة "MBC مصر2".
وقالت الخشاب، "كنت عارفة إن في برنامج هيتصور في منزل فيفي عبده لكن فكرة المقلب كانت بعيدة عن خيالي، بما يتضمنه بالفرقعات والصريخ مكنتش متوقعاه، والبعض لمحوا وقالوا ممكن يكون مقلب خدي بالك، لكن مكنتش متوقعة ده".
وأضافت: "صدقت إن البنت مصابة بالصرع، وكنت متماسكة لأن دي طبيعتي في المواقف الصعبة، باصمد وببقى بنت بـ100 راجل، ببقى شديدة بس بعدها بتعب ومعدتي وجعتني".
واستحضرت "سمية"، موقفًا صعبًا مر بها، إثر تعرضها لحادث سيارة وقعت أثناء تواجدها مع والدتها، وقالت: "تعرضت في ذات مرة لحادث وانقلبت بي السيارة ست مرات، وقمت وتصرفت وكنت متماسكة، ودائماً عقلي في رأسي في المواقف الصعبة".
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