ساندي تتعرض للسخرية بسبب مرضها الغريب

بعد أن لاحظ جمهورها غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع لأول مرة، ظهرت الفنانة ساندي لتشارك جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام".

وظهرت ساندي متألقة بمكياج أبرز جمالها باستخدام مجموعة من الألوان المتناسقة مع وجهها.

وعلقت ساندي على الصورة قائلة: "الواحد بقى آخره يهرش فشعره بعد الفطار هنموت كده وحشتوني وكان عندي برد وحرارة في شفايفي مارضيتش أظهر لكم غير وأنا كويسة".

لتتلقى مئات التعليقات التي استغربت المرض الذي تتحدث عنه، متسائلين ما هي حرارة الشفاه، وسخر العديد منهم من مرضها الغريب، لافتين الى أنها قد تكون أجرب بوتوكس لشفافهها التي بدت منتفخة في الصورة.

يذكر أن ساندي احتفلت بصدور ألبومها الجديد "اتنين في واحد" الذي يضم ثماني أغان متنوعة ما بين الرومانسي والدراما والهاوس.

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وتعاونت ساندي خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام.

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