هيا الشعيبي ترد على اتهامها بسرقة أموال المتبرعين

بعد الاتهامات التي لاحقتها أخيراً، ردت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على من ادعى بأنها قامت بسرقة التبرعات التي تم جمعها من أجل مساعدة المحتاجين والمتضررين من أزمة فيروس كورونا.

ودافعت الفنانة عن نفسها قائلة: "أنا عندي جروب كويتيات وهذا الشيء أول مرة أقوله عشان إحنا بنساعد الناس.. والله وكتاب ربي أنا من مالي وحسابي الحر بساعد الناس.. اللي محتاج يبعتلي وأنا أبعت يتأكدوا أنه محتاج وبنتواصل معاه ونبعتلوا".

وأضافت في لقاء تلفزيوتي: "قبل كام يوم في ناس بعتتلي أنه في فنانين متبرعين وأنا اللي واخدة فلوسهم والله إحنا من الصبح بنطلع ونطق الأبواب ونعطي.. وإحنا ما حدا عطانا شيء ولا أخذ من أحد شيء أنا بعطي من حر مالي".

وعن الهجوم الذي تعرضت له بسبب أجورهم المرتفعة في ظل أزمة كورونا، قالت: "أنا ما أركز على التعليقات وما أحط هدول الناس في بالي.. لأني مين هدول إحنا لينا تاريخنا وفننا وكوميديتنا من سنين ليش هلق طلعتوا تتكلموا.. يا جماعة الناس هدول مو مننا ولا علينا".

وتابعت "أنا ليا عتب على بعض الناس ليش تسمعلهم.. من وإحنا صغار والتليفزيون الكويتي مدللنا وياخد مننا.. ليش إحنا ننطر الأبواب اللي بره تنطق عشان الأعمال الكويتية تروح حق اللي بره".

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وأكملت "يا جماعة تصوير عمل واحد تخلي الناس تهد بيتها َعيالها.. إحنا لما ندش تصوير كام شهر ما بشوف عيالي"

وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الاخبار التي تشير إلى أن الشعيبي قامت بجمع التبرعات من أجل مساعدة المحتاجين والمتضررين من أزمة كورونا ولم تقم بتوزيعها.

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