أحمد الفيشاوي يكشف ما فعله خلال فترة الحجر المنزلي

تحدث الفنان أحمد الفيشاوي في تصريحات عبر إذاعة "إنرجي" عن حياته اليومية خلال فترة الحجر المنزلي، والإجراءات الوقائية التي يحرص على الالتزام بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه استغل فترة الحجر في تنظيم جوائز والده في المنزل، قائلاً: "عملنا لها مكان حلو وبقت منورة في البيت"، مضيفاً: "ومن مكاسب الحجر بالنسبة لزوجتي.. لأني بحبها جدا وبقى عندنا وقت أكبر نكون فيه مع بعض، وبقيت قادر أتعرف عليها أكتر".

وتابع: "من أكتر الحاجات اللي مفتقدها في فترة الحجر المنزلي إني أروح السينما أو ألعب كيك بوكسينج أو أروح الجيم.. ولما بيحصل حاجة زي الوضع اللي في العالم دلوقتي مش بكون مفزوع، لأني بعمل اللي عليا وباخد إجراءات أحافظ بيها على نفسي وعلى الآخرين".

يذكر أن الفيشاوي وياسمين رئيس انتهيا من تصوير فيلمهما "الحارث" وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي. واستغرقت المشاهد الأخيرة يوماً كاملاً وتضمن لقطات أكشن قامت بها أسماء جلال التي تشارك في الفيلم الذي ينتمي لنوعية الإثارة والتشويق، وتم تصويره في سيوة والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى، ودخل الفيلم حالياً مرحلة المونتاج تمهيداً لعرضه تجارياً بعد انتهاء أزمة كورونا.

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