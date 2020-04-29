بلاغ للنائب العام يطالب بحبس رامز جلال فوراً

في حلقة جديدة من الهجوم على الفنان رامز جلال بسبب برنامجه ""رامز مجنون رسمي"، تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ رسمي للنائب العام، يتهم فيه رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي، بعرض إسفاف وألفاظ نابية، وخدع كلها قسوة تعلم الإجرام للأطفال.

وقال صبري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار مع مسؤول" ، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إنه يطالب بوقف البرنامج وتقديم رامز للمحاكمة الجنائية فورًا، مؤكدًا أنه ينشر نوعًا من الإجرام والاستهتار والاستخفاف بالناس، ونحن نعلم أن الفن رسالة، وإن لم تكن هناك رسالة فلا يوجد فن.

وتساءل صبري: "أين الرسالة في الهزل الذي يقدمه رامز؟".

ولفت إلى أن رامز اعترف أنه مجنون رسمي وما يفعله تحريض على العنف والقسوة وتقليل من كرامة الناس لتحقيق أكبر قدر من أرباح الإعلانات التي تُبث خلال الحلقات.

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