وفاة عرفان خان نجم "المليونير المتشرد"

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NBCUniversal

توفي نجم بوليوود عرفان خان، المعروف عالميا بمشاركته في فيلمي "المليونير المتشرد" Slumdog Millionaire و"العالم الجوراسي" Jurassic World، عن عمر يناهز 53 عاما.

وقال وكيل أعماله إنه توفي في مستشفى في مدينة مومباي في غرب الهند.

وكان الممثل الهندي قد كتب تغريدة في عام 2018 قال فيها إن فحصا طبيا أظهر إصابته بورم في الغدد الصماء، وهو مرض نادر يصيب الخلايا التي تفرز الهرمونات إلى مجرى الدم.

وقد أجريت له بعد ذلك جراحة في مستشفى بالعاصمة البريطانية لندن.