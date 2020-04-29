شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى: عرفت إنى بحب الأغانى قريب وبعتبرها أداة تضيف لشغلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أكرم حسنى، عن سبب اهتمامه بالغناء وكتابة الأغانى في الفترة الأخيرة، موضحاً لـ"الخليج 365" أنه اكتشفت حبه للأغاني منذ بداية العمل في مجال الفن وقال:" من صغرى بحب اسمع مزيكا ومهتم جداً بصناعة المزيكا، وعشنا فترة طفولتنا على شرائط الكاسيت من حميد الشاعرى ومنير وعمر دياب وايهاب توفيق فى فترة طفولتنا".

وأشار أكرم حسنى إلى أنه يحب المزيكا بشكل عام، إلا أنه عندما بدأ في العمل سواء في برنامج "سيد أو حفيظة" أو التمثيل بعد ذلك وجد نفسه يذهب إلى الأغاني، وقال:"بكتب كلام الاقى الناس بتقول عليه لذيذ ومتقبلينه، فبدأت أكتب أغاني كوميدية اكتر، فاكتشفت حبي للموضوع وبدأت فى عمله بشكل أكبر".



اكرم حسنى

وأكد أكرم حسنى على أن اللون الكوميدي من الأغاني التي يقدمها يعد أداه من الأدوات التي يستخدمها في شغله وأنها تجعل الموضوع مميز ويضيف شيء ليس موجود في أعمال أخرى، والحقيقة أن أي شيء ممكن استخدامه ويضيف رصيد للعمل، مشروع جدا، طالما يقدم شيئاً مختلفاً ومبتكراً، مشدداً على أن منطقة الأغانى يجتهد فيها ويكون هناك قبول من عند الناس.

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وفى سياق متصل يشارك أكرم حسنى في مسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمى، والذى يعرض على قنوات cbc، dmc، on، ويشارك في بطولته ويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.