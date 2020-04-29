شكرا لقرائتكم خبر عن جيجي حديد حامل في آخر الشهر الخامس من زين مالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مقربة من عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد، حملها بطفلها الأول من صديقها الفنان البريطاني باكستاني الأصل زين مالك.

وكشف موقع "tmz" لأخبار المشاهير، أن جيجي فى الأسبوع 20 من الحمل أى بالشهر الخامس، مؤكدة أنهم لا يعرفون جنس الجنين حتى الآن، لكن كلا من عائلتيهما متحمستان للغاية.





وتابع الموقع أن الزوجين لم يشاركا أخبار الطفل بشكل علني، ويحرصان على الاحتفاظ بتفاصيل طفلهما الصغير، مشيرا إلى أن جيجي حديد كانت تقيم فى مزرعتهما فى بنسلفانيا أثناء الإغلاق بسبب فيروس كورونا، ومن الواضح أن زين هناك أيضًا.

وجمعت علاقة عاطفية بين الاثنين في عام 2015 ولكنهما انفصلا في عام 2018، قبل أن يظهرا معًا من جديد بحلول ديسمبر من العام الماضي وفي فبراير 2020 احتفلا سويًا بعيد الحب ليعلنا رسميًا عودة علاقتهما.

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و كانت جيجي قد احتفلت الأسبوع الماضي بعيد ميلادها بصور و فيديوهات مع زين و شقيقتها بيلا حديد وعلقت عليها "كان أحلى يوم أحتفل به بميلادي الـ25 مع عائلتي من الحجر الصحي، الذين جعلوه مميز إلى جانب كل الحب الذي شعرت به من جميع أنحاء العالم".

"شكراً على رسائل المعايدة وأنا سعيدة لإن عائلتي وأصدقائي يتمتعون بالصحة والأمان على الرغم من أنني اشتاق إلى أحبائي.. هذه الأوقات ستجعلنا أكثر امتنانًا ..! لن أنسى أبداً يوم ميلادي الـ25".

وتابعت جيجى: "لن أنسى أبداً احتفالي بالعام الخامس والعشرين، كان التثبيط فى يوم الحجر الصحى المثالى هو اكتشاف دهشتى من كل شيء، كعكة مصنوعة من كعكة واحدة صنعها بودى فالسترو، ! هذا حلم أصبح حقيقة، لا أصدق أنك صنعت هذه الكعكة من أجلى أثناء إغلاق المخبز، هذا يعنى لى أكثر مما تعلمون".