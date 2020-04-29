شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان بكين السينمائى الدولى ينقل عروضه للإنترنت بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مهرجان (بكين) السينمائى الدولى نقل عروض الأفلام هذا العام من شاشات السينما إلى الإنترنت، وذلك وسط جهود الصين لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذكرت اللجنة المنظمة للمهرجان السينمائى، فى بيان اليوم الأربعاء، أن عروض الأفلام في المهرجان ستعرض على منصة الفيديو على الإنترنت (iQiyi) خلال عطلة عيد العمال التي تستمر خمسة أيام (من 1 حتى 5 مايو) تحت عنوان "عروض الربيع على الإنترنت".

يشار إلى أن مهرجان (بكين) السينمائي الدولي العاشر تأجل، بسبب وباء فيروس (كورونا) المستجد، بعد أن كان من المقرر إقامته في الفترة من 19 إلى 26 أبريل.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين،أعلنت اليوم الأربعاء، عدم تسجيل حالات وفاة بسبب فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتسجيل 22 حالة إصابة جديدة بالفيروس بينها 21 حالة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82858 وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 حتى نهاية يوم أمس.

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وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن هناك حالة الإصابة المحلية تم تسجيلها مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، فيما تم الإبلاغ عن حالتين مشتبه فيهما وافدتين من الخارج إحداهما في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم والأخرى في شنجهاي.

وأضافت اللجنة أن 23 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 77578 شخصا، بينما ظل عدد الحالات الخطيرة دون تغيير عند 50 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الوافدة حتى يوم أمس 1660 شخصا بينها 1107 أشخاص خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم.

وتابعت اللجنة أن 8283 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين مازالوا تحت الملاحظة الطبية، فيما تم أمس الإبلاغ عن 26 حالة إصابة جديدة بدون أعراض بينها 5 حالات وافدة من الخارج.

وتم حتى نهاية يوم أمس الإبلاغ عن 1037 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و429 حالة في مقاطعة تايوان بما فيها 6 حالات وفاة، فيما خرج 811 مريضا في هونج كونج و33 في ماكاو و307 في تايوان من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.