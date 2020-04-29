شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يطرح أغنية جديدة بأجواء رمضانية فى النصف الثانى من الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي المطرب هشام عباس من تسجيل أغنيه سينجل جديدة، تحمل طابع وأجواء شهر رمضان المبارك، والأغنية كلمات وألحان هانى جمال الدين، وتوزيع موسيقى وهندسة صوت أمير ناثان، ومن المقرر طرحها فى النصف الثانى من شهر رمضان حسبما كشف مهندس الصور أمير ناثان لـ"الخليج 365".

وطرح هشام عباس مؤخراً ألبوم "عامل ضجة" والذى ضم 11 أغنية هى: "عامل ضجة" كلمات أسامة محرز وألحان محمد النادى وتوزيع موسيقى توما، و"خليك هنا" كلمات محمد جمعة وألحان محمد النادى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، و"شارى بالغالى" كلمات حسن عطية وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما، و"الفترة اللى فاتت" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع، و"اهربى" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع.

كما تضمن الألبوم أغنية "حذرتك" كلمات وألحان عزيز الشافع وتوزيع موسيقى توما، و"أغلى من العين" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى توما، و"بيسلم عليك" كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، و"أنا تاعب قلبى" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، و"السكة خضرا" كلمات وائل الغريانى وهشام عباس وألحان مدين وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، و"حاجات" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع.

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