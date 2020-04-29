شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل الهندى عرفان خان بعد صراع طويل مع السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي اليوم الأربعاء الممثل الهندي عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وأكد متحدث باسم خان النبأ في بيان مقتضب. وكان خان من أوائل نجوم السينما الهندية الذين يتركون بصمة في سينما الغرب وشارك في عدد من الأفلام في هوليوود مثل (لايف أوف باي) و(ذا نيمسيك).

وكان قد نشر الفنان الهندى عرفان خان تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) تؤكد إصابته بمرض نادر.

Advertisements

وذكر موقع (ذا إنديان اكسبريس) أن الفنان يعانى من هذا المرض منذ حوالى أسبوعين.

ولفت عرفان، فى تدوينته، إلى أنه دافع عن خياراته طول حياته لذلك فإنه لن يستسلم لهذه المحنة، مؤكدًا وقوف عائلته وأصدقائه بجانبه، واعدًا جمهوره بالكشف عن حقيقة مرضه خلال أسبوع أو عشرة أيام حينما يحصل على تشخيص قاطع.

وكان المخرج فيشال بهاردواج قد أعلن الشهر الماضى عن تأجيل فيلمه المقبل الذى يجمع عرفان خان وديبيكا بادوكون بسبب مرض بطليه.