تراند اليوم : رقم خيالي.. الكشف عن راتب رامز جلال في برنامج المقالب



في ظل إثارة الجدل حوله بسبب برامج المقالب التي يقدمها، والأجور العالية التي يحصل عليها ضيوفه للموافقة على إذاعة الحلقة، كشف رئيس نادى الزمالك المصري، المستشار مرتضى منصور، أن رامز جلال، يعيش هو وزوجته وأولاده في أمريكا منذ 7 سنوات، ولا يأتي إلى مصر.

وقال رئيس نادى الزمالك، أثناء مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، المذاع علي قناه “الحدث اليوم”، إن راتب رامز جلال خلال هذا الشهر 100 أو 120 مليون جنيه.

وطالب مرتضى منصور بوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"، كما تقدم محامين ببلاغات للنائب العام لوقف عرضه.