جيجي حديد تنتظر طفلها الأول من زين مالك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أبريل 2020 09:48 صباحاً - أكدت مصادر مقربة من عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد أن الأخيرة حامل بطفلها الأول من المغني البريطاني باكستاني الأصل زين مالك.



وتصدرت جيجي حديد ترند غوغل وكذلك تويتر فور إعلان الخبر من قبل موقع أخبار المشاهير "TMZ" الذي أشار إلى أنه في هذا الوقت، لم يشارك الزوجان أخبار الطفل بشكل علني، ويحرصان على الاحتفاظ بتفاصيل طفلهما الصغير.



من جهتها، أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن جيجي حديد حامل في الشهر الخامس بطفلها الأول من صديقها زين مالك، وهو مغني منفرد اشتهر مع فرقة One Direction.



يشار إلى أن العلاقة العاطفية بدأت بين النجمين في عام 2015 ولكنهما انفصلا في عام 2018، قبل أن يظهران معًا من جديد في كانون الأول 2019 وفي شباط 2020، كما أنهما احتفلا سوياً بعيد الحب ليعلنا رسمياً عودة علاقتهما.

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