فنانات سيخيب أملكم فيهن.. عملن في الدعارة وإحداهن تقدم شابات لراغبي المتعة

ميرنا وليد - بيروت - تعدّ "تجارة المتعة المحرمة" من اسهل الوسائل التي تحقق أرباحاً مالية ضخمة، وهناك عدد من الممثلات سرن في هذا الطريق لتأمين حاجاتهن الماديّة، ابرزهن:

الممثلة ​غادة ابراهيم​ التي ألقي القبض عليها لاتهامها بإدارة شقق دعارة في منطقة المعادي، وتقديم الفتيات لراغبي ممارسة الجنس وذلك على خلفية اعتراف إحدى فتيات الليل عليها.

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الممثلة ​عايدة رياض​ التي أُطلق عليها قضية "الكومبارس"، حيث أُلقي القبض عليها مع 6 فنانات كومبارس، ومنهن ليلى يوسف الشهيرة بـ"ليليان". وذلك في أوائل عام 1982، وقد دخلت سجن القناطر لمدة 3 أشهر، ثم تمت تبرئتها عام 1983.

الممثلة ​آمال حمدي​ ايضا قبض عليها داخل أحد الفنادق الشهيرة وهي تمارس الدعارة مع ثري عربي، وقد رصدتها كاميرات الفندق اثناء دخولها الى غرفته.