ميرنا وليد - بيروت - كشفت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ عن المبلغ الضخم الذي تقاضته الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ مقابل ظهورها في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الممثل المصري رامز خلال.

ونشرت العيدان عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لصبري من الحلقة، وكتبت عليها" 2 مليون دولار أجر ياسمين صبري لموافقتها على عرض الحلقة، ويعد الأجر الأعلى في تاريخ برامج رامز".

وعلّقت على الصورة بالقول:"ياسمين صبري قبضت مليونين دولار مقابل تتهزء و ينمسح بكرامتها الارض مع رامز . . شكل بوهشيمه مو مكفيها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان تهاجم ياسمين صبري:"شكل بوهشيمه مو مكفيها"..وما علاقة رامز جلال؟-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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