جيجي حديد وزين مالك ينتظران طفلهما الأول

ميرنا وليد - بيروت - ينتظر الثنائي الشهير عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية ​جيجي حديد​ وحبيبها المغني البريطاني من أصل باكستاني ​زين مالك​ طفلهما الأول.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن حديد حامل في الشهر الخامس بطفلها الأول، وذكرت بعض المصادر أن الثنائي متحمس جداً لقدوم طفلهما المرتقب، وكانا قد أخفا الأمر لفترة عن عائلتيهما ثم ما لبثا أن أعلناه، لتغمر السعادة العائلتين.

بدأ الثنائي المواعدة لأول مرة في نوفمبر 2015، ثم انفصلا في آذار/مارس 2018 ، ولكن بعد فترة وجيزة أعادا الرومانسية من جديد. وبحلول كانون الثاني/يناير 2019 ، انفصلا مرة أخرى. يبدو أنهما عادا معًا بحلول نهاية العام ، قبل العطلة. أكدت حديد الخبر لأول مرة مرة في 14 شباط/فبراير ، حيث وصفت مالك بـ "عيد حبها".

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