بصورة لوالدتها الراحلة.. وعد تكشف الشبه الكبير بينهما

متابعة بتجــــــــرد: فاجأت الفنانة السعودية وعد متابعيها بعدما نشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة ظهر فيها شقيقها برفقة والديها.

وأرفقت الصورة بالتعليق: “الله يرحم أبويا وأمي من أغلقت صفحتهم من سجل الحياة ولم يبق بيننا وبينهم إلا الدعاء. اللهم ارحمهم واغفر لهم، اللهم آنس وحشتهم. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور. يا رب اللهم أمين واستودعك بنتي حسناء”.

وحظيت باهتمام عدد كبير من المتابعين وركزت التعليقات على الشبه الواضح بين الفنانة ووالدتها. وذكر بعضهم أنهما تتشاركان الكثير من الملامح باستثناء لون البشرة.

وجاء في التعليقات: “امك حلوة تشبهينها بس هي بيضا وانتي سمرة ولا الملامح نفس بعض الله يرحمها ويغفر لها ويرحم والدك”و”أمك الله يرحمها حلوة” و”محد يشبه لأحد خلطة ما شاء الله ربي يرحمهم ويغفر لهم” و”الجمال من الأم”.

ويشار إلى أن وعد توجهت في وقت سابق برسالة تهنئة بحلول شهر رمضان إلى متابعيها ودعت الجميع من خلال التعليق على فيديو نشرته على حسابها الجميع إلى التزام الحجر المنزلي من أجل الوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.