كندة علوش تحذف هذه التغريدة وتوضح: “قلت ريح راسي وراسكن”

متابعة بتجــــــــرد: تحرص النجمة السورية كندة علوش على التواصل مع جمهورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بنشر صور أو فيديوهات، من حياتها الشخصية والمهنية.

تعرضت كندة لانتقادات بسبب تغريدة كتبتها أمس عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، الأمر الذي اضطرها لحذفها بعد ذلك، لتفادي الجدل والنقاش بدون جدوى على حد تعبيرها.

وكتبت كندة: “العالم هيفنى والسوريين واللبنانيين بعيد عن كونن جيران وبلدين وشعبين داخلين ببعض للعضم.. والأعمال السورية اللبنانية المشتركة صرلا أكتر من 10 سنين ناجحة ومطلوبة، ولسه منسمع سجالات من نوع السوري أهم لأ اللبناني أهم لأ السوري هو الأصل لأ اللبناني أحسن.. يكفي حبو بعض وافرحوا لنجاح بعض”.

لكن ما لبثت أن حذفت التغريدة، وأضافت كاتبة: “كتبت تويت ومحيتا.. لإني بتعب من السجالات والجدل واللغة الالغائية وبالوقت الي كان قصدي رسالة محبة كان في ناس مصرة ترجعنا للجدل اللامنتهي فقلت ريح راسي وراسكن.. تصبحوا على خير أحسن شي”.

Advertisements

يشار إلى أن كندة علوش تعود لجمهورها من خلال قصة “ضي القمر” في مسلسل “إلا أنا”‎.

تقوم كندة ببطولة حكاية “ضي القمر”، والمسلسل يعرض عبر قناة ‎dmc، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة ‏منها تدور أحداثها في عدة حلقات تصل إلى 60 حلقة، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها لتتعرض لموضوعات ‏تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى- طموح و كفاح المرأة والعنف ضد ‏المرأة و نظرة المجتمع للمرأة المطلقة‎).

قصة “إلا” أنا فكرة الكاتب يسري الفخراني، ولكل قصة كاتب ومخرج، وتتضمن القائمة المخرجين أحمد شفيق، تامر عشري، محمود ‏كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش، أما قائمة المؤلفين تضم عبير سليمان، أمين جمال، ريم القماش، محمد الدباح، محمد محرز، ‏عمرعبد الحليم‎.‎