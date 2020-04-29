كورونا يغير شروط ترشيحات الأوسكار وجولدن جلوب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في اجتماعين منفصلين الثلاثاء، قررت كل من جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود HFPA والتي تمنح جوائز "جولدن جلوب"، و أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية التي تمنح "الأوسكار" إجراء المزيد من التغييرات على قواعد أهلية الأفلام الخاصة بها لعام 2021 في ضوء جائحة كورونا، مع الاستغناء لأول مرة عن شرط العرض السينمائي بدور العرض لمدة محددة.

وبخصوص الأوسكار وافق مجلس المحافظين على تعليق مؤقت لشرط ضرورة عرض الفيلم المرشح لمدة 7 أيام في مسرح تجاري في مقاطعة لوس أنجلوس للتأهل لجوائز الأوسكار، مع السماح بإصدار الأفلام رقميًا، لكن بشرط أن يكون للفيلم تاريخ عرض سابق مخطط له.

ووفقا لـ"فارايتي" يجب أن يكون الفيلم متاحًا أيضًا على موقع البث المخصص لأعضاء غرفة عرض الأكاديمية في غضون 60 يومًا من بث الفيلم أو إصدار فيديو له.

وقال رئيس الأكاديمية ديفيد روبين والرئيس التنفيذي دون هودسون في بيان: "تعتقد الأكاديمية اعتقادًا راسخًا أنه لا توجد طريقة لتجربة سحر الأفلام أكثر من رؤيتها في المسرح، فإن التزامنا بذلك لا يتغير ولا يتزعزع، ومع ذلك فإن جائحة كورونا (COVID-19) المأساوية تتطلب هذا الاستثناء المؤقت لقواعد الأهلية للحصول على جوائز".

وأشارت الأكاديمية إلى إنه عند إعادة فتح المسارح، ستوسع الأكاديمية أيضًا عدد المسارح المؤهلة خارج مقاطعة لوس أنجلوس لتشمل أماكن في مدينة نيويورك ومنطقة الخليج وشيكاغو وميامي وأتلانتا.

كما أعلنت الأكاديمية أنها ستدمج جائزتي أوسكار فئتي خلط وتحرير الصوت في جائزة واحدة، مما يقلل العدد الإجمالي للفئات المعروضة في العرض إلى 23.

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وسيتم بث حفل الأوسكار الـ 93 في 28 فبراير 2021 على ABC.





أما رابطة الصحافة الأجنبية المنظمة للـ"جولدن جلوب" فسبق وأعلنت تعليقها لشرط عرض عرض الأفلام المرشحة في منشأة تابعة لجهة خارجية في منطقة لوس أنجلوس الكبرى لمدة 7 أيام على الاقل.

وتنص الإرشادات الجديدة على أنه يجب على الموزعين الاتصال بـ HFPA لترتيب تاريخ العرض الرسمي الذي يلبي متطلبات قواعد الأهلية في جولدن جلوب، مع ضرورة تزويد الأعضاء برابط عرض أو نسخة DVD للفيلم في تاريخ جدولة العرض حتى يتمكن الأعضاء من مشاهدته في المنزل.

وقالت الرابطة في بيانها: "ستواصل HFPA تقييم تأثير جائحة COVID-19 على توزيع وعرض الصور المتحركة وقد تحدث اختلافات مؤقتة أخرى لتلك القواعد حسبما تراه مناسبًا في المستقبل".