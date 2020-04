عرض "ألعاب الجوع" و"لالا لاند" مجانا على "يوتيوب"

أعلنت شركة "ليونزجيت إنترتينمنت" للإنتاج السينمائي، طرح بعض من أفضل أفلامها للعرض المجاني على موقع يوتيوب في ليالي، السبت، من كل أسبوع.

ووفقا لموقع "ديجيتال سباي"، جاءت الفكرة لهدفين؛ الأول لتسلية الجمهور في المنازل بعد التزام الأغلبية بتعليمات الحجر المنزلي، والثاني لمنافسة شركات البث الإلكتروني الأخرى مثل مارفل، على أن تذهب العائدات لدعم العاملين بمجال القطاع الطبي.

وحمل العرض عنوان "Lionsgate Live! A Night at the Movies- ليونجيت مباشر: ليلة في السينما"، وسيتم عرض الأفلام في الثامنة مساءً من ليالي، السبت، بداية من شهر مايو/أيار المقبل.

وفاجأت الشركة جمهورها بحضور مشاهير؛ مثل جوناثان روس وإديث بومان وجاك وايتهول، لاستضافة المشاهدة الإلكترونية، إضافة إلى وجود عناصر تفاعلية لإضفاء بعد جديد للمشاهدة بين الجمهور والمضيف.

وأعلنت الشركة قائمة الأفلام المعروضة وهي: "La La Land- لا لا لاند" يعرض في 2 مايو/أيار، وEddie the Eagle" -النسر إيدي" يعرض في 9 مايو/أيار، و Bend It Like" Beckham- لفها مثل بيكهام" يعرض في 16 مايو/أيار، و"The Hunger Games- ألعاب الجوع" ويعرض في 23 مايو/أيار.