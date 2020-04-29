الراقصة دينا تفقد الوعي مرتين في مقلب فيفي عبده! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقطت الراقصة المصرية دينا في مقلب زميلتها فيفي عبده عندما حلت ضيفة على برنامجها "خلي بالك من فيفي".

وبدأ المقلب كالعادة بدخول دينا لفيلا فيفي لتقديم برنامج ما وكان اللافت تعامل رجل الأمن معها حيث أخبرها بأن شيء غير طبيعي حدث أثناء دخولها وجعل اللمبة تضيء وطالبها بالدخول من الباب عدة مرات وهو ما أغضبها حتى ظهرت فيفي وأدخلتها بيتها.

وخلال بدء الحوار مع فيفي عبده سقطت بعض الألواح من الحائط على الأرض مع صوت فرقعات أفزعتها فقالت فيفي إن بيتها محسود والكهرباء بها عطل بينما أصرت دينا أن الوضع غير طبيعي.

وحينما طالبت فيفي الخادمة "أبو الهول" التي تقوم بدور المسحورة أن تقدم المشروبات سقطت على الأرض، فاتجهت نحوها هي ودينا وظلت تصرخ وتردد "فيه إيه" بينما حاولت دينا إفاقتها حتى نهضت.

بعدها نشرت فيفي الملح في عيون دينا ومشاركتها المغربية في البرنامج وظلت تردد: "الله أكبر" ثم تواصلت الفرقعات فصرخت دينا وقالت: "دول شغالين مجانين يا فيفي" ثم خرج الطباخ المحترق فزاد رعب دينا وحاولت فيفي أن تسحبها للسلم لكن الفرقعات طاردتها.

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ولم تتحمل "دينا" المشهد حتى سقطت على الأرض وفقدت الوعي لبعض الشيء نتيجة الرعب الذي انتابها ثم حاولت فيفي والمغربية إفاقتها وبعدها ظلت تصرخ وتقول: "إنتو جايبني عشان تولعوا فيا".

ورغم ذلك واصلت فيفي استكمال برنامجها لنشر الذعر والرعب في قلب "دينا" من خلال صوت الفرقعات والصرخات وترديد جملة "البيت بيولع"،ثم فقدت الوعي مرة أخرى حتى تزغرد فجأة وتعرف حينها دينا أنها سقطت في مقلب.

وتقوم فكرة البرنامج على دعوة فيفي عبده للضيوف إلى منزلها، وبصحبتها مذيعة مغربية، بحجة تصوير برنامج خاص، ثم تقوم فيفي بعادات غريبة، مثل رش الملح وإشعال البخور في المنزل بعد أن تسمع صوت فرقعة بالمكان، وتعتقد أنه حسد، ثم تظهر إحدى العاملات المفترض أنها "يلبسها عفريت" وتهاجم الضيف.

على الجانب الآخر، وجهت اتهامات لبرنامج فيفي بـ"الجهل والعنصرية" ضد مرضى الصرع، حيث تقوم فكرته على استضافة فنان في منزل فيفي، وفجأة تصاب الخادمة بنوبة صرع، فتتعامل فيفي معها باعتبارها "ملبوسة"، ويتصاعد الأمر في التعامل مع الخادمة، حتى يصل الأمر لضربها بالحذاء كما فعلت الفنانة زينة.