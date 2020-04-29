فريدة سيف النصر: أكره الرجال.. وزوجي خانني مع صديقتي المقربة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر، إنها تكره جميع الرجال ولم تفكر في الارتباط بعد الانفصال عن زوجها؛ بسبب خيانته لها مع صديقتها المقربة، مؤكدة أن عروض زواج كثيرة تقدمت لها، ولكنها كانت ترفض بسبب مرارة الخيانة.

وأضافت فريدة سيف النصر، خلال استضافتها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة والإعلامية إيناس الدغيدي، أنها ليست ممثلة إغراء ولم تجسد أي عمل به مشهد "قبلة"، قائلة: "عمري ما عملت أدوار فيها بوس، ومش جسدت أدوار إغراء".

وأضافت: "أنا كان شكلي كدة، وطريقة كلامي كده، وطريقة نظرتي كده، أنا ست وده كان طريقة كلامي في العادي، أموت نفسي يعني، تركيبتي مغرية"، مؤكدة أن هند رستم شخصيًا، رشحتها لـ"عرش الإغراء".

واستطردت: "فيه شخصيات كده عندها جاذبية، أنا كنت واحدة منهم، فيه مليون واحدة ممكن تقلع ومحدش يبصلها".

وعن تبرأ نجلها من مشوارها الفني، قالت الفنانة المصرية: "الكلمة دي صعبة أوي، مين اللي بيقول عليا كده، أبسط حاجة لو دخلتوا على النت وقولتوا فرح ابن الفنانة فريدة سيف النصر هتلاقوا كل نجوم الفن فيه، وكل بوست بينزلي وأي شغل بينزلي ابني بيكون أول حد بيتابعه".

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وتابع: "الشخص اللي حط السؤال دا إنسان مش حلو، لأن عند ابني الدنيا تتهد، أنا معنديش إشاعات ولا دعارة ولا قضايا أنا ست بتاعت ربنا، وابني حاططني فوق دماغه وماشي بيا، ولما بيشوف مشاهدي عارف إنها تمثيل".

وعن سبب ارتدائها الحجاب قالت إن الراقصة والفنانة أميرة هي وراء ارتدائها الحجاب لفترة من الوقت، مضيفة: "كنا قاعدين في جلسة دينية قامت جايبة حجاب ولبستهولي وقالتلي نتلف دلوقتي قبل ما يلفونا في الكفن".

وأشارت إلى أن أميرة ما زالت حتى الآن محتفظة بالحجاب ووصفتها قائلة: "دي ست محترمة وطيبة جدا".

كما أوضحت فريدة سيف النصر، أن والدتها تعاني من أمراض السرطان والقلب والسكر، مضيفة: "في ظل انتشار فيروس كورونا لا أستطيع زيارتها على الإطلاق".

وأضافت: "أخي قال لي إن والدتي وقعت على إيديها على الأرض من يومين وأمي هي روحي وكل حاجة في حياتي"، لتدخل في حالة من البكاء بعد حديثها عن مرض والدتها، مضيفة: "متجوش جنب أهلي وعائلتي".