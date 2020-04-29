شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع ومصطفى خاطر يودعان تصوير "عمر ودياب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنانان على ربيع ومصطفى خاطر من تصوير آخر مشاهد مسلسلهما "عمر ودياب" بالتزامن مع عرضه في السباق الرمضاني الجاري على قناتي الحياة و ON، ليلتحق المسلسل بركب الأعمال القليلة التي تم الانتهاء من تصويرها مؤخراً، خاصة وأن باقي المسلسلات التي يتم عرضها في شهر رمضان مستمرة في التصوير لما بعد نصف الشهر الكريم.

مسلسل "عمرو دياب" كان يحمل اسم "وصل أمانة" قبل تغييره، وتدورأحداثه فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين في إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.



مسلسل عمر ودياب

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المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته في العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى والمذيعة يسرا مصطفى.

وعرض لمصطفى خاطر فى رمضان الماضى "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، أما على ربيع فعرض له فى رمضان الماضى مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان.