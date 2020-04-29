شكرا لقرائتكم خبر عن "وحياة اللي بينا "..أغنية جديدة لمجد القاسم يطرحها بعد عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب مجد القاسم أغنيه سينجل جديدة، بعنوان"وحياة اللي بينا"، من كلمات وليد دسوقي، وألحان مجدي أبو عوف، وتوزيع مصطفي ابو رأيه، ومن المقرر طرحها بعد عيد الفطر المبارك.
وطرح مجد مؤخرا ديو جديد مع نجمة برنامج "ذا فويس كيدز" ياسمين ناصر الدين، بعنوان "بابا" يدور موضوعه حول حوار بين أب وابنته، من كلمات زياد الأطرش، وألحانه بمشاركة ثائر ناصر الدين ، توزيع معتز أبو حمدان.، وسبق ذلك طرح أغنية "جيش مصر الأبيض"، إهداء لكل الأطباء التي يوقف ضد مرض فيروس كورونا، الأغنية من تأليف وألحان صلاح عطية ،وتوزيع خالد عرفة.
كما طرح أيضا أغنية جديدة بعنوان "خليك في البيت"، لحث الشعب المصرى والعربى على البقاء في منازلهم والإلتزام بالتوعية وتعليمات الوقاية لمساعدة الدول في الحد من انتشار وباء كورونا والسيطرة عليه، الأغنية من تأليف صلاح عطية وألحان مجد القاسم وتوزيع خالد عرفة وتم تسجيلها باستوديو مقام.
وانتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقى وباسم منير وحمادة عصمت وريمون، ويراهن عليه مجد خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.
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