شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة قرصنة الأفلام منذ بداية انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت نسبة قرصنة الأفلام منذ بدء إجراءات إغلاق جميع دور العرض حول العالم، بسبب فيروس كورونا، بداية من مارس الماضى، وفقًا لبيانات جديدة من شركة أبحاث القرصنة الرقمية Muso، وفقا للتقريرالذى نشر على موقع "Variety"، وحسب Muso أن قرصنة الأفلام زادت بنسبة تزيد عن 40٪، عندما تم تطبيق إجراءات الإغلاق، واصفًا الارتفاع بـ "غيرالمسبوق".

بمقارنة الأيام السبعة الأخيرة من مارس بالأيام السبعة الأخيرة من فبراير، تظهر بيانات Muso أن زيارات موقع قرصنة الأفلام زادت بنسبة 41٪ في الولايات المتحدة، و 43٪ في المملكة المتحدة، و 45٪ في كندا.

وشهدت إيطاليا وإسبانيا، وهما من الدول الأوروبية الأكثر تأثراً بـ فيروس كرونا، حيث تم فرض الإغلاق مبكرا عن غيرها من الدول، إلى زيادة واضحة فى القرصنة، حيث ارتفعت بنسبة 66٪ و 50٪ على التوالي.

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كما ارتفعت المعدلات في الهند ، التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 63٪، وفي أماكن أخرى من أوروبا، ارتفعت زيارات مواقع قرصنة الأفلام بنسبة 47٪ في البرتغال و 41٪ في فرنسا و 36٪ في ألمانيا، أما عن روسيا فـ شهدت زيادة بنسبة 17٪.

يأتي ارتفاع قرصنة الأفلام حيث اضطر الناس في جميع أنحاء العالم إلى عزل أنفسهم في منازلهم، حيث يبحث الكثيرون عن الترفيه عبر الإنترنت، أما عن العوامل الأخرى التي من المحتمل أن تكون قد أثارت زيادة القرصنة تشمل حقيقة أن العديد من الناس فقدوا وظائفهم أو دخلًا كبيرًا نتيجة لحالات الإغلاق، في حين أن دور السينما في جميع أنحاء العالم قد أغلقت أيضًا بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي لفيروس كورونا.

قال آندي تشاتيرلي، الرئيس التنفيذي لشركة Muso: “ترتبط القرصنة أو اتجاهات الاستهلاك غير المرخص ارتباطًا وثيقًا بالمحتوى المدفوع أو المرخص، لذا، تمامًا كما شهد Netflix مكاسب كبيرة للمشتركين، فقد شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في عدد الزيارات إلى مواقع قرصنة الأفلام، وسنواصل مراقبة البيانات عن كثب مع استمرار الوباء ".



