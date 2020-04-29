تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة: زوجي طلقني ليتزوج من صديقتي المقربة .. وهكذا تصرفت

كشفت فنانة مصرية شهيرة عن موقفها بعد تعرضها للخيانة من أعز صديقاتها.
وقالت في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي:
وأضافت: وقتها اتقدملي منتجين وعاملين في الوسط الفني وبعض رجال الأعمال
و أكدت الفنانة فريدة سيف النصر تعرضها للخيانة ، مشيرة أن صديقتها خطفت منها زوجها و تزوجته.
وقالت في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي:
بيتي اتخرج لما صاحبتي خانتني واتجوزت جوزي ، وقتها أخدت قرار إني متجوزش
أي راجل متجوز عشان محدش يتأذي زيي.
وأضافت: وقتها اتقدملي منتجين وعاملين في الوسط الفني وبعض رجال الأعمال
وأغلبهم كان عندهم زوجة وعشان يتقربلك يشتم في مراته ، فكنت أقوله لما
تنفصل عنها نبقى نشوف.