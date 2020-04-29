تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة: زوجي طلقني ليتزوج من صديقتي المقربة .. وهكذا تصرفت

كشفت فنانة مصرية شهيرة عن موقفها بعد تعرضها للخيانة من أعز صديقاتها.

و أكدت الفنانة فريدة سيف النصر تعرضها للخيانة ، مشيرة أن صديقتها خطفت منها زوجها و تزوجته.

وقالت في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي:

بيتي اتخرج لما صاحبتي خانتني واتجوزت جوزي ، وقتها أخدت قرار إني متجوزش

أي راجل متجوز عشان محدش يتأذي زيي.

وأضافت: وقتها اتقدملي منتجين وعاملين في الوسط الفني وبعض رجال الأعمال

وأغلبهم كان عندهم زوجة وعشان يتقربلك يشتم في مراته ، فكنت أقوله لما

تنفصل عنها نبقى نشوف.

