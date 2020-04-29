فن ومشاهير

تراند اليوم : انفعال فنانة مصرية بعد كشف أن نجلها لا يحترم عملها بالفن: اللي حط السؤال دا مش محترم

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انفعلت فنانة مصرية شهيرة بعد ظهورها في برنامج تلفزيوني وتأكيد الإعداد أن نجلها يخجل من عملها بالفن.

وظهرت الفنانة فريدة سيف النصر ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي.

وعبرت "فريدة" عن غضبها من سؤال "إيناس" الذي تضمن معلومة تفيد أن نجلها لا يفتخر بعملها في الفن.

وأجابت على السؤال قائلة: اللي حط السؤال ده مش كويس.. أنا لا عندي حاجة دعارة ولا فيه شائعات خرجت عليا ولا بتاعة رجالة، أنا ست بتاعة ربنا والدنيا كلها عارفة كده"، موضحة أن نجلها حتى وإن شاهد أحد الأدوار لها يتضمن إغراء فهو يعلم تمام العلم بأنه تمثيل فقط.

وأضافت: ابني يتشرف بكل أعمالي واللي حط السؤال دا مش كويس.

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