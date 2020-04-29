كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر زبون يرفع قضية على "دياب" بعد شراء سيارة "مضروبة" من معرضه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت اليوم الحلقة الخامسة من مسلسل "فرصة تانية" على قناة أون في تمام الساعة 11:45 مساءاً، جاءت الشرطة لدياب "مدحت" في معرضه وقبضت عليه، لأنه نصب على أحد زبائنه وأعطاه سيارة مضروبة، فذهبوا للشرطة.

وآتى مدحت بالمحامي الخاص به، أخرجه من هذه التهمة، بأنه ليس لديه يد بها ومن فعل ذلك، الرجل الذي إشترى دياب منه السيارة، هذا الرجل قد توفى.

مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.