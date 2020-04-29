تراند اليوم : سادس حلقات الفتوة – كابوس حسن الجبالي.. ولقاء رومانسي مع ليل

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل “الفتوة” للنجم ياسر جلال عتاب سيد اللبان لولده الفتوة رياض الخولى بسبب تحطيمه دكان حسن الجبالي.

وتضمنت الحلقة ذهاب حسن إلى الفتوة الفنان أحمد خليل ونصحه بألا يسمع إلى المقربين وعليه إقامة العدل بين الناس كما كان يفعل والده.

وشهدت الحلقة مشهدا رومانسيا بين ليل “مي عمر” ابنة المعلم صابر أثناء فتحها الباب لـ”حسن” ونظرت إليه كأنها تتذكر ملامح وصوت الفارس الملثم الذي حررها.

ومن ناحية أخرى طلب المعلم صابر أن يعوض حسن الجبالى عما حدث لدكانه الذى تحطم وطلب منه أن يشاركه فيه.

واجتمع عزمى “أحمد صلاح حسنى” مع سيد اللبان للتخطيط للقبض على الملثم الذى أصابهم بالجنون حيث سرق اللحمة والاتاوه وأعادها للفقراء.

وطالب اللبان “عزمى” شقيق ليل ان يقنعها لتعود إلى عصمته مرة ثانية.

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كما شهدت الحلقة استيقاظ حسن على كابوس ظهر فيه وهو طفلا في سوق مزدحم وأمسك بيده رجل يديه ملطخة بالدماء واستيقظ حسن على صوت وصراخ “ليل” وهى تقول له “متروحش معاه يا حسن”.

وانتهت الحلقة بمطالبة عزمى لـ”حسن” ان يسهرا سويا ويتذكران أيام الصبى ولكن حسن يرفض.

مسلسل “الفتوة” من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وإنعام سالوسة.

شاهد الحلقة كاملة..